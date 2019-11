Europarlementariër woedend op 'haar' CDA

vrijdag 8 november 2019 , 5:35

DEN HAAG (ANP) - Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft geen goed woord over voor het CDA-stuk van het Wetenschappelijk Instituut (WI) met de titel 'Zij aan zij', waarin wordt geadviseerd boeren minder te laten exporteren. "In dit stuk laat deze CDA-commissie de boeren vallen. Dan ben je geen haar beter dan D66, dat de veestapel wil halveren", zegt zij in een interview met het AD.

Volgens haar vergeten de samenstellers van het stuk het belang van de Nederlandse agrisector. "De totale Nederlandse landbouwexport was afgelopen jaar liefst 90 miljard euro, daar mag je niet zo achteloos mee omspringen. De deskundigheid ontbreekt, het is te merken dat er geen agrariër in de commissie zat. De landbouw draagt voor bijna 50 procent - dat is 26 miljard euro - bij aan ons nationale handelsoverschot. Daaraan danken we onze welvaart."

Ook zet ze fel in op het aspect dat de commissie de focus minder wil leggen op de export van goedkoop vlees, omdat dat is beter voor het milieu en ervoor zorgt dat de boer er ook nog wat aan verdient. "Nederlandse landbouwproducten behoren al tot de duurzaamste en schoonste ter wereld met de laagste CO2-voetafdruk. Je mag in Nederland nog geen hond uitlaten, want dan kom je boven de stikstofnorm. Je mag op dit moment niks", reageert ze desgevraagd in de krant.

