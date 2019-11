Hoekstra in gesprek met ECB-baas Lagarde

donderdag 7 november 2019 , 20:47

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft in de marge van de Eurogroep in Brussel gesproken met de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde. Hij bevestigde dat na afloop en zei dat ze hebben afgesproken verder te zullen praten. Hoekstra liet woensdag in de Tweede Kamer weten Lagarde’s verwijt dat Nederland te weinig uitgeeft niet te waarderen.

Ze deed dat op de Franse radio twee dagen voor ze als topvrouw aantrad bij de ECB in Frankfurt. Dat was volgens Hoekstra niet toevallig. Een ECB-voorzitter wordt niet geacht een euroland publiekelijk op de vingers tikken. In haar vorige functie als IMF-baas heeft ze meerdere keren Duitsland en Nederland bekritiseerd over hun begrotingsoverschotten maar "nu heeft zij een heel andere rol", aldus de CDA-bewindsman.

Hoekstra wilde niet zeggen waar het gesprek over ging of waar en wanneer hij verder met de Française praat. In de Kamer suggereerde hij dat Lagarde onvoldoende op de hoogte is van de investeringsinspanningen die Nederland doet en in petto heeft. Ook wees hij erop dat Nederland zich keurig aan de begrotingsregels houdt.

