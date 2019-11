Negen landen vragen Brussel om EU-vliegtaks

donderdag 7 november 2019 , 16:24

BRUSSEL (ANP) - Op initiatief van Nederland roepen negen EU-landen de Europese Commissie op een wetsvoorstel te maken voor een Europese vliegbelasting. De ondertekende gezamenlijke verklaring is door staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in Brussel aan de vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans overhandigd.

"Vergeleken met andere transportmiddelen is de luchtvaart onvoldoende belast. De sector is vrijgesteld van accijnzen, er wordt geen btw geheven op internationale vluchten, er is geen gecoördineerde belasting op tickets en economische instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken in de luchtvaartsector kunnen versterkt worden", stellen de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije samen met Nederland. Het kabinet spant zich al maanden in om de kwestie op de Europese agenda te krijgen.

De negen lidstaten laten in het midden hoe de luchtvaart moet worden belast, bijvoorbeeld via een toeslag op een ticket of via een kerosinetaks. Maar het principe moet zijn dat de vervuiler betaalt voor de gevolgen van de wereldwijde CO2-uitstoot, geluidsoverlast en luchtvervuiling door de luchtvaart.

Nederland voert per 2021 een nationale vliegtaks in van 7 euro per ticket voor alle bestemmingen als er dan nog geen Europese afspraken zijn.

