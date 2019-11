Hoekstra blij met Duitse stap EU-spaargarantie

donderdag 7 november 2019 , 16:23

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is opgetogen over de bereidheid van Duitsland om verder te werken aan een Europees depositogarantiestelsel. "Ik tel mijn zegeningen. Die regeling kan zorgen voor meer stabiliteit en lagere risico’s in de bankensector", aldus de bewindsman voor het begin van de Eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone.

Zijn Duitse collega Olaf Scholz schreef deze week in een ingezonden brief in zakenkrant Financial Times dat het tijd is om de bankenunie te voltooien, inclusief een Europese spaargarantie. Dat is de beoogde uitbreiding van de bestaande nationale garantiestelsels waarmee de tegoeden van spaarders in alle eurolanden tot 100.000 euro worden beschermd als een bank failliet gaat.

De oprichting van het stelsel, EDIS in vakjargon, ligt al sinds eind 2015 op tafel maar wordt vooral door Duitsland tegengehouden. Het land is bang te moeten opdraaien voor falend bankenbeleid in andere landen. Daarom is voor Duitsland, maar ook Nederland, belangrijk dat de banken eerst hun balansen opschonen en risico's terugdringen met bijvoorbeeld slechte leningen.

Hoekstra hamert ook al geruime tijd op het belang om staatsobligaties niet als risicoloze beleggingen te beschouwen. Voor landen als Italië, waar veel banken staatsobligaties van eigen land kopen, ligt die kwestie heel gevoelig. Als het met het land slecht gaat, voelen die banken dat dan immers ook. Scholz schrijft in zijn ingezonden stuk dat de beleggingen door banken in staatsobligaties moeten worden beperkt. "Duitsland zoekt daarmee ook toenadering tot Nederland", aldus Hoekstra.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno noemde de beweging van Duitsland "politiek belangrijk".

