Vierde ronde voor gratis reizen 18-jarigen

BRUSSEL (ANP) - Achttienjarigen uit EU-landen kunnen zich voor de vierde keer inschrijven voor een gratis (trein)reis door Europa van maximaal dertig dagen. Ze kunnen zich tot 28 november aanmelden.

Bij de vorige drie ronden waren er 12.307 inschrijvingen uit Nederland, waarvan er 1651 werden gehonoreerd. Voor alle 28 EU-landen waren er bijna 275.000 aanmeldingen voor 50.000 plekken.

Deze keer zijn er 20.000 tickets te vergeven voor een reis tussen 1 april en 31 oktober 2020. Voor volgend jaar is 25 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking voor het zogenoemde DiscoverEU-programma moeten de kandidaten vragen beantwoorden over Europa.

De reis van uiterlijk dertig dagen mag naar maximaal vier landen voeren, in principe met de trein, maar soms ook per bus of boot. De Europese Commissie wil het programma uitbreiden en heeft voorgesteld er tot 2027 700 miljoen euro in te steken. Het is de bedoeling dat het deel gaat uitmaken van het Erasmus-programma.

