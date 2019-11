Johnson trapt verkiezingscampagne af

woensdag 6 november 2019 , 22:40

BREXIT

BIRMINGHAM (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft de campagne afgetrapt voor de komende verkiezingen. De leider van de Conservatieve Partij vertelde aanhangers in Birmingham dat ze over een maand mogen stemmen in de "belangrijkste verkiezing in een generatie".

Johnson beloofde dat hij zijn brexitdeal als hij wordt herkozen meteen weer zal voorleggen aan het parlement. "Dan kunnen we de brexit afronden in januari en deze onzekerheid achter ons laten", zei de premier tegen juichende aanhangers.

Het Britse Lagerhuis stemde eind vorige maand met grote meerderheid in met vervroegde verkiezingen. Die moeten een einde maken aan de patstelling rond de brexit, die herhaaldelijk is uitgesteld. De partij van premier Johnson gaat momenteel aan kop in de peilingen.

