woensdag 6 november 2019 , 21:04

SCHIPHOL

SCHIPHOL (ANP) - In een vliegtuig op Schiphol met bestemming Madrid van de luchtvaartmaatschappij Air Europa is per ongeluk het kapingsalarm geactiveerd. Air Europa meldt dat niks is gebeurd en dat alle passagiers veilig zijn en snel een andere vlucht kunnen nemen. De vliegmaatschappij biedt op Twitter excuses aan voor het incident.

