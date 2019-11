Bercow: brexit was grootste fout sinds oorlog

woensdag 6 november 2019 , 18:32

BREXIT

LONDEN (ANP) - John Bercow heeft na zijn vertrek als Brits parlementsvoorzitter uitgehaald naar het geplande vertrek van zijn land uit de EU. Hij noemde de brexit tegenover buitenlandse journalisten "de grootste naoorlogse fout" van zijn land op het gebied van buitenlandbeleid, berichten Britse media.

"Ik ben niet langer de voorzitter en ik hoef niet langer onpartijdig te zijn", zei de 56-jarige Bercow, die vorige week na tien jaar afscheid nam als Mister Speaker. "Dus als je me vraagt of ik denk dat de brexit goed is voor ons internationale aanzien, is het eerlijke antwoord: nee, dat denk ik niet."

Bercow moest als voorzitter neutraal blijven tijdens de politieke crisis rond de brexit. Brexiteers klaagden vaak dat hij de kant koos van hun tegenstanders. Bercow houdt zelf vol dat hij onpartijdig was als voorzitter. Hij stelde dat hij de rechten van het parlement verdedigde.

