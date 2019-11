Polen visumvrij naar Verenigde Staten

woensdag 6 november 2019 , 16:20

Bron: European Commission

WASHINGTON/BRUSSEL (ANP) - Polen kunnen vanaf 11 november zonder visum naar de Verenigde Staten reizen. "Een historisch succes", aldus de Poolse ambassadeur in Washington. Ook EU-commissaris Dimitris Avramopoulos is heel bij met de aankondiging dat voor inwoners van Polen die korter dan 90 dagen naar de VS gaan de visumvrijstelling gaat gelden. Voor de meeste andere EU-burgers is dat al het geval.

Amerikanen hebben een visumvrijstelling voor de hele EU, maar de VS eisen wel een visum van Bulgaren, Roemenen, Cyprioten, Kroaten en Polen als ze naar de VS willen reizen. Vanwege het gebrek aan wederkerigheid moet de EU daarom eigenlijk een visum voor Amerikanen weer verplichten, maar Brussel en de lidstaten zagen daar eerder van af vanwege de gevolgen die dat zou hebben voor de handel, het toerisme en de algehele relaties met de VS. Het Europees Parlement wilde het wel.

De afschaffing van de visumplicht voor Polen is het gevolg van "diplomatiek doorzettingsvermogen", aldus Avramopoulos. "De EU blijft streven naar volle visumwederkerigheid voor alle lidstaten."

