Koningin Elizabeth geeft goedkeuring voor Britse verkiezingen

woensdag 6 november 2019 , 14:35

Bron: NASA

LONDEN (ANP/RTR) - Koningin Elizabeth heeft zoals verwacht haar goedkeuring gegeven voor Britse parlementsverkiezingen volgende maand. Premier Boris Johnson ging woensdag bij de vorstin op bezoek om haar toestemming te vragen het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven.

Daarmee is het formele startsein gegeven voor de campagne voor de verkiezingen op 12 december. Johnson maakte het besluit van de koningin kort na zijn bezoek bekend. Hij verklaarde dat hij uit frustratie over het uitstel van de brexit "op zijn eigen stropdas kon kauwen". Hij noemde de overeenkomst die hij sloot met de EU, en waarvoor hij geen directe goedkeuring kreeg van het parlement, goed voor het Verenigd Koninkrijk. Het uitstel is volgens hem echter slecht voor het land en de economie.

Het Britse parlement ging vorige week akkoord met de vervroegde verkiezingen. Een voorstel van Johnson voor een stembusgang had het daarvoor al twee keer niet gered. Het is voor het eerst in bijna een eeuw dat in het land een landelijke verkiezing wordt gehouden in december.

Johnsons wilde aanvankelijk per 31 oktober uit de EU stappen, met of zonder deal. Hij werd echter gedwongen om bij de EU om uitstel te vragen. De nieuwe uiterste vertrekdatum is nu 31 januari.

Terug naar boven