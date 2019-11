Honderd Europese producten beschermd in China

woensdag 6 november 2019 , 9:53

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL/PEKING (ANP) - De Europese Unie en China hebben een akkoord bereikt over de bescherming van producten waarvan de kwaliteit en reputatie is gekoppeld aan de geografische oorsprong. Beide partijen hebben honderd producten met een zogenoemde geografische indicatie aangewezen die worden beschermd tegen namaak. Het akkoord treedt naar verwachting voor het einde van volgend jaar in werking.

Het gaat voor Europa onder meer om jenever, cava, champagne, feta, mozzarella, Ierse whiskey, ouzo, port, parmaham en een reeks wijnen. In de EU krijgen onder meer bepaalde Chinese thee- en rijstsoorten bescherming, naast bijvoorbeeld gember en bonenpasta.

In 2012 bereikten beide partijen een akkoord over in totaal twintig producten. Over de uitbreiding is jaren onderhandeld. Het akkoord zal de wederzijdse vraag naar producten van hoge kwaliteit doen stijgen, verwacht de Europese Commissie. "Consumenten zijn bereid een hogere prijs te betalen als ze de oorsprong en authenticiteit van deze producten vertrouwen, waar boeren van zullen profiteren", aldus EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw).

China is de tweede exportmarkt voor Europese agrifood-producten, goed voor 12,8 miljard euro in de afgelopen twaalf maanden. Daarvan had 9 procent een geografische indicatie.

Terug naar boven