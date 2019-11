Johnson vraagt Trump tarieven op te heffen

woensdag 6 november 2019 , 1:58

HANDELSOORLOG

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft er in een telefoongesprek bij de Amerikaanse president Donald Trump op aangedrongen de importheffingen op goederen zoals whisky af te schaffen. Dat zegt een woordvoerder van Downing Street in een verklaring. Johnson heeft Trump ook gevraagd geen heffingen op te leggen op de export van auto's.

Het Witte Huis gaf geen details over het gesprek over handelszaken. "De twee regeringsleiders hebben opnieuw hun voornemen bevestigd om de speciale relatie te versterken via een sterk bilateraal vrijhandelsakkoord, zodra het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt", zei het Witte Huis in een verklaring.

De VS hadden afgelopen maand een importtarief van 25 procent ingesteld op Europese goederen zoals Schotse whisky en Nederlandse kaas. Dit is een reactie op de subsidies van de EU aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

