EU-Hof: verschil pensioenleeftijd Poolse rechters is discriminerend

dinsdag 5 november 2019 , 10:13

© pixel2013

LUXEMBURG (ANP) - Een Poolse wet waarin de pensioenleeftijd van vrouwelijke en mannelijke rechters en aanklagers verschilt is discriminerend en strijdig met het Europees recht. De bevoegdheid die de minister van Justitie in de wet krijgt om rechters toch langer door te laten werken kan ook niet door de beugel omdat de criteria daarvoor te vaag en niet toetsbaar zijn. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

De pensioengerechtigde leeftijd voor rechters en aanklagers in Polen was 67, maar werd in de wet uit 2017 60 jaar voor vrouwen en 65 jaar voor mannen. De Europese Commissie stapte naar de rechter na de weigering van de conservatieve regering in Warschau om de maatregel in te trekken. Het hof oordeelt dat de wet in strijd is met de gelijke behandeling van man en vrouw.

De commissie is al meer procedures begonnen tegen wat zij ziet als ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. In juni kreeg het dagelijks EU-bestuur al gelijk van het EU-hof over de onrechtmatige Poolse wet die de pensioenleeftijd voor rechters van het Hooggerechtshof van 70 naar 65 jaar verlaagde. Twee jaar geleden lanceerde de commissie de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag tegen Polen vanwege ondermijning van de rechtsstaat. Die kan ertoe leiden dat het stemrecht van de regering in EU-vergadering wordt opgeschort.

Terug naar boven