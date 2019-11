Lagarde wil meer Europees zelfvertrouwen

maandag 4 november 2019 , 22:46

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) wil dat Europa meer zelfvertrouwen aan de dag legt. Dat zei de Française in haar eerste speech als centralebankhoofd. Volgens Lagarde moet Europa zich niet door twijfel laten tegenhouden en is er behoefte aan "kracht, vastberadenheid en moed".

Lagarde sprak in Berlijn tijdens een prijsuitreiking ter ere van de voormalige Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Ze liet daar op haar eerste werkdag bij de ECB niets los over monetair beleid. Wel erkende ze dat het beleid van de ECB zijn critici heeft. "Uiteraard zijn er verschillende meningen over wat een 'goede oplossing' voor Europa is, zoals de juiste balans tussen het delen en verminderen van risico's."

