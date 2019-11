Roemeens parlement keurt nieuwe regering goed

maandag 4 november 2019 , 17:15

Bron: European Commission

BOEKAREST (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Roemeense minderheidsregering onder leiding van de liberale oppositiepartij PNL van Ludovic Orban heeft maandag het vertrouwen van het parlement in Boekarest gekregen. Daarmee is ook de weg vrij voor de nieuwe premier om een Roemeense Eurocommissaris aan te wijzen.

Orban was door president Klaus Iohannis gevraagd een overgangsregering te vormen tot de volgende verkiezingen in 2020. De vorige regering van premier Viorica Dancila kwam op 10 oktober ten val door een motie van wantrouwen die de PNL indiende. Het nieuwe kabinet is de vijfde Roemeense regering in zes jaar tijd.

De regering van Orban kreeg 240 stemmen van het parlement, net iets meer dan de 233 die nodig waren. De kersverse premier zei maandag zo snel mogelijk een Eurocommissaris namens zijn land voor te zullen dragen. Drie eerdere nominaties van de vorige premier strandden in het Europees parlement.

