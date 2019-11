Johnson: overgangsperiode brexit niet verlengd

maandag 4 november 2019 , 14:00

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson houdt vast aan de huidige overgangsperiode die hij in zijn brexitdeal met de Europese Unie is overeengekomen. Dat liet zijn woordvoerder maandag weten, meldden verschillende media. Volgens de huidige afspraken verlaten de Britten volgend jaar op 31 januari de EU. De transitieperiode die in de deal is opgenomen, loopt tot december 2020. De periode kan daarna nog eens met twee jaar worden verlengd.

Dat betekent dat als het Britse Lagerhuis de deal goedkeurt, tot zeker eind 2020 de EU-regels nog gelden voor de Britten. Ze mogen echter na 31 januari niet meer meebeslissen over EU-zaken.

"De regering zal de transitieperiode niet verlengen", zei de woordvoerder van Johnson maandag. "De premier gelooft dat er eind 2020 een goede deal zal liggen met de Europese Unie." Hij benadrukte dat er wel rekening moet worden gehouden met alle opties, waaronder een vertrek uit de EU zonder deal.

