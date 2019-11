Britse Lagerhuis kiest maandag nieuwe voorzitter

maandag 4 november 2019 , 3:00

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis kiest maandag een nieuwe voorzitter, nadat John Bercow vorige week zijn laatste werkdag had. Dat gebeurt op de laatste dag voordat het parlement wordt ontbonden vanwege de verkiezingen op 12 december. Het wordt zodoende de laatste grote beslissing van het huidige Lagerhuis.

Een van de voornaamste kandidaten om de populaire Bercow op te volgen is zijn voormalige rechterhand, Lindsey Hoyle van Labour. Hoyle ziet zichzelf als "tegengif" voor Bercow. Het Labourlid denkt dat zijn humor een belangrijke kwaliteit is om ervoor te zorgen dat de spanning niet te hoog oploopt.

De andere kandidaten zijn Harriet Harman, Chris Bryant, Rosie Winterton, Meg Hillier, Eleanor Lainsing, Edward Leigh, Shailesh Vara en Henry Bellingham.

De manier van stemmen kan een grote rol gaan spelen. De nieuwe speaker wordt gekozen door middel van uitputtende stemming. Dat betekent dat ieder lid van het Lagerhuis op één van de kandidaten mag stemmen. Degene met de minste stemmen valt af, waarna opnieuw wordt gestemd. Dit wordt herhaald totdat een kandidaat de meerderheid van de stemmen binnen weet te slepen.

De speaker heeft een belangrijke rol in het parlement. De voorzitter bepaalt namelijk welke moties en voorstellen in stemming worden gebracht. Bercow, die tegen de brexit is, werd er door zijn partijgenoten van de Conservatieven van verdacht de regering tegen te werken bij het bereiken van een brexitdeal.

