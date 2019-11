Johnson: uitstel brexit is spijtig

zondag 3 november 2019 , 11:53

Bron: wikipedia/Foreign and Commonwealth Office

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Boris Johnson vindt het spijtig dat hij Groot-Brittannië niet per 31 oktober uit de Europese Unie heeft weten te loodsen. "Het is een zaak van diepe teleurstelling", zei Johnson tegen Sky News.

Ook uitte hij kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei dat de deal tussen Johnson en de EU een handelsovereenkomst tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de weg zal staan. "Ik wil niet vervelend doen, maar in dit opzicht zit hij er faliekant naast", aldus Johnson. "Iedereen die naar onze deal kijkt, kan zien dat het een geweldige deal is, die ons de volledige en onbeperkte zeggenschap geeft over onze douanetarieven."

