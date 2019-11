Schotten demonstreren voor onafhankelijkheid

zaterdag 2 november 2019 , 18:05

GLASGOW (ANP/DPA) - Duizenden Schotten zijn zaterdag in Glasgow de straat opgegaan om te demonstreren voor onafhankelijkheid. Volgens de organisatie waren er circa 20.000 mensen op de been. Voor het eerst in vijf jaar was de Schotse premier Nicola Sturgeon van de partij bij een dergelijke manifestatie.

"Een onafhankelijk Schotland is dichterbij dan ooit. Het is echt binnen handbereik", schreef de in 2014 aangetreden Sturgeon voorafgaand aan de demonstratie op de website van haar partij Scottish National Party (SNP).

Sturgeon kondigde vrijdag aan nog voor Kerstmis bij de Britse regering de eis op tafel te leggen voor het houden van een tweede referendum over onafhankelijkheid.

De Britse parlementsverkiezingen op 12 december kunnen Schotland volgens haar noodlottig worden. "We worden bedreigd door een catastrofale brexit, die arbeidsplaatsen gaat kosten en Schotland als natie zwaar zal beschadigen", zegt Sturgeon.

Met het schetsen van dit doemscenario hoopt ze kiezers over te halen bij de verkiezingen op de SNP te stemmen om de positie van de partij te versterken in haar eis voor een tweede referendum, waarvoor de Schotse regering de toestemming van Londen nodig heeft.

Bij de eerste volksraadpleging over Schotse onafhankelijkheid in 2014 koos 55 procent ervoor om onderdeel te blijven van het Verenigd Koninkrijk. In het brexit-referendum in 2016 stemde echter 62 procent tegen tegen een vertrek uit de Europese Unie.

