Johnson stapt af van brexit zonder deal

zaterdag 2 november 2019 , 9:17

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson laat het idee van een brexit zonder overeenkomst varen. Dat schrijft hij in een verkiezingsmanifest voor zijn Conservatieve partij dat is ingezien door de krant The Times.

Johnson heeft de afgelopen maanden steeds geroepen dat hij per 31 oktober uit de EU wilde stappen, met of zonder overeenkomst. Na het verstrijken van die datum is de situatie veranderd. Het Britse parlement stemde afgelopen week in met vervroegde verkiezingen op 12 december.

