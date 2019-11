Brussel geeft Tweede Kamer tekst en uitleg over stijging Nederlandse afdracht

vrijdag 1 november 2019 , 13:43

DEN HAAG (PDC) - Een Europese vertegenwoordiging gaf donderdag tekst en uitleg aan de Tweede Kamer over de uitgelekte berekeningen van de nieuwe Europese meerjarenbegroting (MFK). Gert-Jan Koopman, de Nederlandse directeur-generaal van de Europese Commissie Begroting, ging op verzoek van de Europese Commissie in gesprek met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken.

De bruto bijdrage van Nederland zal volgens Koopman inderdaad stijgen. Dit moet echter wel in perspectief worden gezien. Nederland heeft in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een korting gekregen van ongeveer 1 miljard euro. Daarnaast is het woord 'Nettobetaler' niet terecht. Nederland ontvangt inderdaad minder aan subsidies terug dan dat het aan geld afdraagt, maar sommige uitgaven van de EU zijn niet één op één te verrekenen. Van uitgaven zoals grensbewaking en onderzoeksfinanciering profiteren namelijk meerdere lidstaten. Ook in Nederland gevestigde agentschappen, zoals het onlangs van Londen naar Amsterdam verhuisde Geneesmiddelen Agentschap (EMA), dragen bij aan de Nederlandse economie. Deze zijn niet opgenomen in de rekensommen en analyses van Den Haag.

Deze week zijn er cijfers uitgelekt waarin werd gesproken dat de Nederlandse afdracht met 60 procent zal gaan stijgen in het nieuwe MFK. De EU-begroting bestaat voor ongeveer driekwart uit bijdragen van de lidstaten. De gehele EU-begroting mag voor maximaal 1,23% bestaan uit het totale Europese inkomen. De afgelopen zeven jaar bestond EU-begroting voor 1% uit het totale Europese inkomen. Door inflatie en economische groei zal de EU-begroting stijgen. Dit verklaart ongeveer 60% van de stijging van de verhoging van de nationale bijdragen. Daarnaast wil de Commissie meer geld uitgeven aan topprioriteiten zoals klimaat, migratie en defensie. Deze kosten dragen voor 25 % bij aan de stijging. Het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk heeft slechts een relatief klein aandeel in de stijging.

