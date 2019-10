Oekraïne voor opsplitsing staatsgasbedrijf

donderdag 31 oktober 2019 , 17:55

KIEV (ANP/RTR) - Het parlement in Oekraïne heeft in meerderheid ingestemd met de opsplitsing van staatsgasbedrijf Naftogaz. Door de divisie die gaat over de gasdoorvoer op eigen benen te zetten, hoopt het land zijn positie in de onderhandelingen over het transport van gas tussen Rusland en de Europese Unie te verstevigen.

Om te voldoen aan Europese regels heeft Oekraïne beloofd zijn staatsgasbedrijf op te splitsen in een productie- en een transportbedrijf. Met die stap wil het land ook een competitieve binnenlandse gasmarkt creëren. Het regeringsplan om Naftogas te ontvlechten had de goedkeuring van het parlement nodig. Die wet is donderdag dus aangenomen.

