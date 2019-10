Koud voorjaar en warme zomer zitten wijnmakers dwars

donderdag 31 oktober 2019 , 14:36

Bron: © Hans Nielen

PARIJS (ANP/RTR) - Slechte weersomstandigheden hebben voor een lagere wereldwijde productie van wijn gezorgd. Vooral in Frankrijk, Italië en Spanje zat de opeenvolging van koud voorjaarsweer en zomerse hitte wijnmakers dwars.

De Internationale Organisatie voor Wijn (OIV) rekent in een eerste schatting op een totale hoeveelheid van 263 miljoen hectoliter wijn. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar. De sterke afname komt niet alleen door de invloed van het weer. Wat ook meespeelt is dat de wijnproductie in 2018 uitzonderlijk hoog was.

Frankrijk en Italië, de twee grootste wijnproducenten van de Europese Unie, hadden te maken met een afname van 15 procent. In Spanje kelderde de wijnproductie met 24 procent.

Ook buiten Europa daalden de volumes van wijnmakers. De belangrijkste Zuid-Amerikaanse wijnlanden, Argentinië en Chili, produceerden respectievelijk 10 procent en 7 procent minder. In de Verenigde Staten daalde de wijnproductie slechts 1 procent.

Terug naar boven