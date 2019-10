Polen en Hongarije moeten van advocaat-generaal migranten opnemen

donderdag 31 oktober 2019 , 12:48

© Frontex, 2015

LUXEMBURG (ANP) - Polen, Hongarije en Tsjechië zijn verplicht asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die de Europese Commissie tegen de drie landen heeft aangespannen.

In 2017 was de Europese Commissie een juridische procedure begonnen tegen Polen, Hongarije en Tsjechië vanwege hun pertinente weigering aan het systeem van herplaatsing van asielzoekers mee te werken. De EU-landen hadden die afspraak in 2015 gemaakt om Italië en Griekenland te ontlasten. Vaak neemt het Hof het advies van de advocaat-generaal over. Een woordvoerder van de commissie wil pas commentaar geven op de zaak als het Hof definitief uitspraak heeft gedaan, zei ze.

Het Hof heeft in 2017 al een verzoek van Hongarije en Slowakije afgewezen om nietigverklaring van het herplaatsingsmechanisme voor asielzoekers.

