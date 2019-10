Vrouw in EU verdient 16 procent minder dan man

donderdag 31 oktober 2019 , 12:28

BRUSSEL (ANP) - Vrouwen in de EU verdienen in gelijkwaardige banen nog steeds gemiddeld 16 procent minder dan mannen, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. "Al zestig jaar staat het principe van gelijk loon in de Europese verdragen en toch is dat niet de dagelijkse realiteit voor vrouwen in heel Europa", aldus het dagelijks bestuur in een verklaring.

De cijfers tonen aan dat het verschil niet erg snel minder wordt. Vorig jaar ging het om 16,2 procent, "een hele lichte verbetering", concludeert de commissie in de aanloop naar de dag voor gelijke beloning op 4 november. "Negen op de tien Europeanen, mannen en vrouwen, vinden dat onaanvaardbaar."

"Dit betekent dat vrouwen twee maanden per jaar gratis werken in vergelijking met hun manlijke collega's. Er wordt te langzaam vooruitgang geboekt", stelt het dagelijks EU-bestuur.

Een beter evenwicht tussen professioneel en privéleven voor werkende ouders en verzorgers is volgens de commissie nodig om de verschillen te verbeteren.

