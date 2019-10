Commissie: Nieuw-Zeeland en EU moeten samenwerken tegen terrorisme

woensdag 30 oktober 2019 , 14:08

BRUSSEL (ANP) - EU-landen en Nieuw-Zeeland moeten persoonsgegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen terrorisme en andere zware misdaden. De Europese Commissie vraagt toestemming van de lidstaten om hierover te gaan onderhandelen, mede in het licht van de aanslagen in Christchurch van maart dit jaar. Een rechts-extremist schoot toen 51 moskeegangers dood.

Als het voorstel voor versterkte samenwerking wordt aanvaard, kan Europol persoonsgegevens gaan uitwisselen met Nieuw-Zeelandse veiligheidsdiensten. Dat moet bijvoorbeeld voorkomen dat terroristen vrij kunnen reizen, internet misbruiken of terreurdaden financieren.

Dat het land ver weg ligt, doet er niet toe. "Het gaat om waarden, niet om geografie", zei EU-commissaris Julian King (Veiligheid). De bescherming van persoonsgegevens is volgens hem gewaarborgd.

Met acht landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vinden al soortgelijke onderhandelingen plaats.

