Johnson: het is tijd om de brexit te regelen

dinsdag 29 oktober 2019 , 22:19

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - "Het is tijd om het land te verenigen en de brexit gedaan te krijgen." Dat zei de Britse premier Boris Johnson nadat hij in het Lagerhuis voldoende steun had gekregen voor vervroegde verkiezingen op 12 december.

Johnson wilde graag een verkiezing om de impasse rond de brexit te doorbreken. De Conservatieve premier sloot eerder deze maand een nieuwe brexitdeal met de Europese Unie, maar het is hem nog niet gelukt die door het Lagerhuis te loodsen. Dat gaf weliswaar voorlopige goedkeuring aan zijn brexitwetgeving, maar stemde vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die 'withdrawal agreement bill' snel af te ronden.

Ook voorman Jeremy Corbyn van oppositiepartij Labour liet weten dat hij in zijn nopjes is met de stembusgang. "We zullen nu de meest ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering lanceren die ons land ooit heeft gezien" zei Corbyn. Hij beloofde dat een regering van Labour aan de kant van het volk zal staan. Volgens Corbyn komen de Conservatieven alleen op voor een "kleine groep bevoorrechten".

