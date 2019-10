Lagerhuis wil liefst 12 december naar stembus

dinsdag 29 oktober 2019 , 21:11

BREXIT

LONDEN (ANP) - Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor vervroegde verkiezingen heeft een meerderheid van het Britse Lagerhuis zich uitgesproken voor het voorstel van premier Boris Johnson van 12 december als datum voor de stembusgang. Voorman Jeremy Corbyn van oppositiepartij Labour had een amendement ingediend om de datum voor de verkiezingen te veranderen van 12 in 9 december, maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun.

315 leden van het Lagerhuis stemden tegen het wijzigen van de verkiezingsdatum en 295 leden stemden voor.

Volgens Labour en andere oppositiepartijen was 9 december een betere datum voor een stembusgang omdat studenten later die week met vakantie gaan.

Of de Britten daadwerkelijk op 12 december naar de stembus gaan, is nog niet zeker. Over het eigenlijke wetsvoorstel voor vervroegde verkiezingen moet later dinsdagavond nog worden gestemd.

