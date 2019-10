Tien gedumpte Tories terug in fractie

dinsdag 29 oktober 2019 , 19:57

BREXIT

LONDEN (ANP) - Tien van de 21 Conservatieve parlementsleden die in september geen steun gaven aan de regering van partijgenoot Boris Johnson en daarom uit de fractie werden gezet, mogen weer terugkeren. Dat heeft een woordvoerder van de Tories gezegd, meldde de zender Sky News.

De Tories werden uit de Conservatieve fractie van het Lagerhuis gezet omdat ze de motie steunden die de weg effende voor het wetsvoorstel dat moest voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de EU zou stappen.

Onder de tien parlementariërs die weer welkom zijn bij de Conservatieve fractie is Nicholas Soames, de kleinzoon van Winston Churchill. Het is niet bekend waarom slecht tien van de 21 parlementariërs mogen terugkeren in de fractie.

