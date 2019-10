Britse oppositie wil stemrecht EU-burgers

dinsdag 29 oktober 2019 , 17:59

BREXIT

LONDEN (ANP) - In de debatten in het Britse Lagerhuis over het houden van verkiezingen hebben de oppositiepartijen Labour, SNP en de LibDems zich uitgesproken voor het geven van kiesrecht aan EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en aan 16- en 17-jarigen. De Conservatieve regering van premier Boris Johnson voelt daar niets voor.

Een woordvoerder van de Tories zei dat als amendementen over het geven van kiesrecht aan EU-burgers en 16- en 17-jarigen door het Lagerhuis worden aangenomen, de regering het voorstel voor vervroegde verkiezingen in de december intrekt, meldde de zender Sky News.

Het parlement stemde eerder dinsdag in met de snelle behandeling van het voorstel in december vervroegd verkiezingen te houden. De regering wil dat voorstel voor vervroegde verkiezingen dinsdag nog door het Lagerhuis loodsen.

Terug naar boven