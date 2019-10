Tusk vraagt Londen geen tijd te verspillen

dinsdag 29 oktober 2019 , 17:57

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk vraagt zijn "Britse vrienden" goed gebruik te maken van de extra tijd die ze hebben gekregen om de brexit te regelen. Hij gaf dat advies nadat de leiders van de overige 27 EU-landen unaniem hun formele goedkeuring hadden gegeven aan het besluit om het Britse vertrek met drie maanden uit te stellen.

Het kan wel eens het laatste uitstel zijn geweest, aldus Tusk, die zegt te duimen voor de Britten. Hij neemt alvast afscheid van hen, aangezien zijn opvolger Charles Michel op 1 december aantreedt.

Het is de derde keer dat de EU uitstel verleent. Het vertrek zou oorspronkelijk op 29 maart plaatsvinden. Mocht het Britse parlement het terugtrekkingsakkoord goedkeuren, dan kan het Verenigd Koninkrijk ook al op 1 december of 1 januari vertrekken. Maar dat is gezien de verkiezingen die wellicht in december worden gehouden niet heel waarschijnlijk.

De regering van premier Boris Johnson heeft ermee ingestemd het functioneren van de EU niet te saboteren zolang het lidmaatschap voortduurt. De brexit staat nu gepland voor 31 januari.

