Irak wil geen buitenlandse IS'ers berechten

dinsdag 29 oktober 2019 , 17:55

IRAK

DEN HAAG (ANP) - Irak wil geen buitenlandse IS-strijders berechten. Dat zegt de Iraakse minister Mohammed Ali Alhakim van Buitenlandse Zaken tegen NRC Handelsblad. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wil graag buitenlandse IS-strijders die vastzitten in Irak en Syrië in de regio berechten.

"Onze wet staat het niet toe", zegt Alhakim tegen de krant. Zijn land heeft zijn handen al vol met de berechting van Iraakse IS-strijders. Van hen zitten er in Irak al 20.000 vast en in buurland Syrië nog eens meer dan 40.000. De bewindsman adviseert Europese landen hun eigen IS-strijders zelf te gaan berechten.

Meer dan twintig landen spraken in september in New York over mogelijke berechting van IS-strijders voor een internationaal tribunaal in Irak. Volgens Alhakim is er alleen nog maar een "discussie" hierover. Belangrijk obstakel voor zo'n tribunaal is dat Irak de doodstraf kent en over afschaffing of opschorting niet wil praten.

