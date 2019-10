De turquoise week van het Europees Parlement

dinsdag 29 oktober 2019 , 13:20

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Deze week staan er geen vergaderingen op de planning in het Europees Parlement, het is namelijk een zogenoemde turquoise week. Een aantal keer per jaar zijn er geen formele politieke activiteiten in Straatsburg, Brussel en Luxemburg maar krijgen Europarlementariërs tijd voor externe activiteiten.

Dit stelt de parlementariërs bijvoorbeeld in de gelegenheid de achterban te bezoeken. Ondanks hun verblijf in Brussel en Straatsburg kunnen ze zo toch de band met hun kiezers in eigen land onderhouden. Ook is er de mogelijkheid voor werkbezoeken. Deze week gaan er delegaties van de verschillende parlementaire commissies naar Vietnam, Ethiopië, Gèneve, Washington en New York. De Nederlandse Agnes Jongerius van de PvdA zal met de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken een bezoek brengen aan de Internationale Arbeidsorganisatie in Gèneve ter ere van hun 100-jarig bestaan.

Het jaarrooster van het Europees parlement is opgedeeld in vier kleuren om te parlementaire activiteiten van de dag aan te geven. Op de rode dagen komen de parlementsleden in Straatsburg of in Brussel bijeen voor de maandelijkse plenaire vergaderingen. Op de lichtroze dagen vergaderen de parlementaire commissies en/of delegaties, en op de lichtblauwe dagen komen de fracties bijeen. Wanneer de agenda turquoise kleurt is er tijd vrijgemaakt voor externe parlementaire activiteiten.

Gewoonlijk zijn er vier weken ingeroosterd voor deze activiteiten, maar in 2019 waren er slechts slecht zeven dagen, inclusief deze week, aan turquoise dagen ingeroosterd. In 2020 zal dit verschil worden goedgemaakt en zijn er zeven weken beschikbaar voor deze externe activiteiten.

Meer weten? Bekijk hier het parlementaire rooster van 2019 en 2020.

Bron: Europees Parlement & Laisonbureau in Nederland

Terug naar boven