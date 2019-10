Nederlandse EU-bijdrage zal met bijna twee derde stijgen

dinsdag 29 oktober 2019 , 5:12

MEDIAWATCH - De Nederlandse financiële bijdrage aan de Europese Unie dreigt de komende jaren met 62,5 procent te stijgen. De jaarlijkse bruto-afdracht zal volgens EU-bronnen in 2027 uitkomen op 13 miljard euro als de Europese Commissie haar zin krijgt, meldt het FD.

De Commissie wil tot grote ergernis van het kabinet de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 flink verhogen opzichte van het huidige budget, dat loopt van 2014 tot en met 2020.

Komend jaar maakt Den Haag bruto 8 miljard euro over aan Brussel. Dat komt netto neer op 5,5 miljard, omdat Nederland ook weer geld ontvangt uit de Europese subsidiepotten.

Het kabinet vindt een stijging naar bruto 13 miljard in zeven jaar onacceptabel, mede omdat een flink deel van de toename wordt veroorzaakt door de voorgenomen afschaffing van de korting van nu 1,5 miljard voor Nederland. Brussel wil af van die kortingen voor nettobetalers op hun bruto-afdracht. Hoeveel er in 2027 netto van die 13 miljard zou overblijven, is nog onduidelijk.

