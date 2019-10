Bulgarije zet Russische diplomaat uit

maandag 28 oktober 2019 , 16:28

SOFIA (ANP) - Bulgarije heeft Rusland gevraagd de eerste secretaris van de ambassade in Sofia terug te halen. De diplomaat heeft zich schuldig gemaakt aan spionage en is niet langer welkom in Bulgarije, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Sofia.

De betrokken diplomaat kreeg tot en met maandag de tijd om te vertrekken en heeft dat inmiddels ook gedaan. De Rus heeft herhaaldelijk ontmoetingen gehad met contacten in Bulgarije onder wie een hooggeplaatste persoon met toegang tot geheime documenten van Bulgarije, de EU en de NAVO.

Het gebeurt vaker dat diplomaten worden uitgewezen wegens spionage of andere criminele activiteiten. Zo zette Nederland in 2011 een Rus uit wegens contacten met een F-16-piloot die documenten wilde verkopen. De oud-vlieger kreeg bijna vier jaar cel. Vorig jaar werden vier Russen met diplomatieke paspoorten uitgezet omdat ze het netwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilde hacken.

