Ruim 50 miljoen EU-steun voor Zimbabwe

maandag 28 oktober 2019 , 13:02

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie trekt 53 miljoen euro extra uit voor Zimbabwe. De bijdrage is bedoeld om lokale gemeenschappen te helpen de voedselschaarste het hoofd te bieden en medische voorzieningen te verbeteren, meldt EU-commissaris Neven Mimica (Internationale Samenwerking en Ontwikkeling).

Bijna driekwart van de Zimbabwanen leeft onder de armoedegrens. Het Afrikaanse land, dat kampt met een economische en humanitaire crisis, is getroffen door droogte en overstromingen, waardoor het volgens de VN op de rand van een grootschalige hongersnood staat. De regering in Harare riep eerder de noodtoestand uit.

De steunprogramma’s worden uitgevoerd door hulporganisaties en agentschappen van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF. De EU had dit jaar al 14,5 miljoen euro gemobiliseerd voor humanitaire hulp aan Zimbabwe en geeft over de periode 2014-2020 in totaal 287 miljoen aan ontwikkelingshulp aan het land.

Terug naar boven