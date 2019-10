The Guardian: EU wil Britten drie maanden uitstel geven

zondag 27 oktober 2019 , 22:07

LONDEN (ANP) - De Europese Unie is bereid het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel te verlenen voor de brexit, tot 31 januari 2020. Het is voor de Britten een optie de EU eerder te verlaten als er politieke goedkeuring is gekregen voor een brexitdeal en na ratificatie daarvan. Dat schrijft de krant The Guardian, die zondag een uitgelekt concept van de overeenkomst in Brussel heeft ingezien.

Hoewel de Franse regering bezwaar heeft gemaakt, is het voorstel dat circuleert onder de 27 lidstaten toch om de Britten langer uitstel te geven. Maandag zal daarmee worden ingestemd is de verwachting. Mocht het Brits parlement het alsnog eens worden over een geregeld vertrek, dan kan de brexit op de eerste dag van de volgende maand een feit zijn, bijvoorbeeld 1 december.

De EU lijkt ervan uit te gaan dat een no-dealbrexit op 31 oktober van tafel is. Het Brussels besluit biedt de Britse premier Boris Johnson hoop om nog dit jaar nieuwe verkiezingen te houden.

