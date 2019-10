Voorwaarde Britse oppositie aan verkiezingen

zondag 27 oktober 2019 , 9:01

BREXIT

LONDEN (ANP/AFP) - De leiders van de Britse oppositiepartijen SNP en Liberaal Democraten zijn bereid om in te stemmen met de wens van premier Boris Johnson voor nieuwe verkiezingen eind dit jaar. Ze stellen wel de voorwaarde dat de Europese Unie Groot-Brittannië uitstel van de brexit geeft tot 31 januari.

Johnson wil op 12 december nieuwe verkiezingen houden en brengt dat voorstel vermoedelijk maandag in stemming in het parlement. Om zijn voorstel er door te krijgen, heeft de Conservatieve premier de steun van volksvertegenwoordigers van de oppositie nodig. Voor veel leden van de oppositie zijn nieuwe verkiezingen pas bespreekbaar als het risico op een brexit zonder akkoord met de EU van tafel is.

Ian Blackford, leider van de Schotse Nationale Partij (SNP), en Jo Swinson van de Liberaal Democraten hebben EU-president Donald Tusk daarom schriftelijk gevraagd in te stemmen met het verzoek van Johnson voor uitstel van de brexit. De SNP en Liberaal Democraten, die allebei tegen de brexit zijn, hebben voorgesteld op 9 december nieuwe verkiezingen te houden.

