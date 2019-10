Europa draait de klok terug naar wintertijd

zaterdag 26 oktober 2019 , 5:00

DEN HAAG (ANP) - In heel de Europese Unie gaat in de nacht van zaterdag op zondag de wintertijd - of standaardtijd - in. Om 3.00 uur wordt de klok een uur teruggedraaid. De Europese Commissie had eigenlijk dit jaar al van het systeem van zomer- en wintertijd af willen zijn, maar dat ging de lidstaten te snel.

Het huidige systeem blijft sowieso tot 2021. In het voorstel van de commissie mag ieder EU-land zelf kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Het Nederlandse kabinet weegt de voor- en nadelen nog af en wil "zoveel mogelijk" dezelfde tijd aanhouden als buurlanden.

Het ingaan van wintertijd levert velen een uur extra slaap op. Het venijn zit voor veel mensen meer in het ingaan van zomertijd. Dat kan leiden tot slaapproblemen en wat wetenschappers een 'social jetlag' noemen: een bioritme dat uit de pas loopt met werk- of schooltijden.

Als het gaat om gezondheidseffecten, wijzen wetenschappers vaak op het belang van zonlicht in de ochtend. Bij een permanente zomertijd zou het risico op winterdepressies, kanker en hart- en vaatziekten kunnen toenemen, waarschuwden diverse deskundigen vorig jaar tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Puur vanuit geografisch oogpunt gezien klopt het eigenlijk ook niet dat ons land de Midden-Europese tijd aanhoudt. Nederland ligt fysiek niet in dezelfde tijdszone als Berlijn, maar in de UTC-zone waar ook Londen in ligt.

Terug naar boven