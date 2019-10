China boos op EU over Sacharovprijs

vrijdag 25 oktober 2019 , 13:41

PEKING (ANP/AFP/DPA) - China is boos op het Europees Parlement over het toekennen van de Sacharovprijs aan de Oeigoerse activist Ilham Tohti. Voor Peking is Tohti "een veroordeelde misdadiger", zo laat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

"Ik hoop dat Europa de binnenlandse aangelegenheden en juridische soevereiniteit van China zal respecteren en geen steun voor terroristen zal tentoonspreiden", zei een woordvoerster van het ministerie. "Ik weet niet precies wat die prijs inhoudt. Maar ik weet wel dat Ilham Tohti een door de Chinese rechtbanken veroordeelde crimineel is", voegde ze toe.

Tohti is vijf jaar geleden door een Chinese rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf omdat hij zou aangezet hebben tot "separatisme". De veroordeling ontlokte forse kritiek bij buitenlandse regeringen en mensenrechtenorganisaties, die spraken van een politiek proces. Volgens mensenrechtenorganisaties worden tot een miljoen Oeigoeren in Sinkiang vastgehouden in politieke heropvoedingskampen.

De Sacharovprijs is vernoemd naar de Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov.

