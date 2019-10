EU stelt besluit over brexituitstel uit

vrijdag 25 oktober 2019 , 12:37

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten schuiven een besluit over het brexituitstel waar de Britse regering om heeft gevraagd voor zich uit tot begin volgende week. Dat zeggen EU-bronnen na afloop van een vergadering van de EU-ambassadeurs in Brussel. Ze komen maandag of dinsdag opnieuw bijeen.

De 27 landen die overblijven na de brexit zijn het erover eens dat Londen uitstel kan krijgen maar niet over de precieze datum en verdere invulling ervan, zoals mogelijke voorwaarden. Ze willen geen extra EU-top en de zaak via een schriftelijke procedure afhandelen, aldus een diplomaat.

In het weekend zullen de hoofdsteden verder overleggen hoe ze gaan reageren op de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson legt zijn parlement maandag opnieuw een verzoek om vroegtijdige verkiezingen voor. Hij heeft uitstel aan Brussel gevraagd tot 31 januari 2020.

