Chinese krant: Britten schuldig aan dood 39

vrijdag 25 oktober 2019 , 11:44

DODEN VRACHTWAGEN

PEKING (ANP) - China geeft Groot-Brittannië de schuld van de dood van 39 migranten die achter in een koelwagen in Essex zijn gevonden. Volgens Peking is het "duidelijk" dat Londen "niet de verantwoordelijkheid heeft genomen om deze mensen te beschermen".

"Een dergelijk ernstig humanitair drama is gebeurd onder de ogen van de Britten en de Europeanen", staat in het commentaar van de staatskrant Global Times.

"We hopen dat Groot-Brittannië en de Europese landen hun verschillende verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten nakomen en de nodige inspanningen leveren om te voorkomen dat Chinezen worden misbruikt of gedood."

De krant verwijst naar de vondst van 58 dode Chinese in een container in 2000. "De Britten en Europeanen moeten zichzelf afvragen of ze een herhaling van die tragedie hadden kunnen voorkomen."

