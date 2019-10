Conservatieven zetten Lagerhuis onder druk voor verkiezingen

vrijdag 25 oktober 2019 , 9:56

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse Conservatieven gaan het parlement keer op keer vragen vervroegde verkiezingen uit te schrijven als het maandag weigert in te stemmen met een voorstel daartoe. Dat heeft de Britse minister van Financiën Sajid Javid vrijdag gezegd.

"We brengen maandag het voorstel tot het houden van verkiezingen in het parlement", zei Javid tegen een Engels radiostation. "Als Labour dat niet steunt, dan blijven we dat keer op keer inbrengen." Daarmee willen de Conservatieven het Lagerhuis onder druk zetten.

Om verkiezingen te kunnen houden heeft premier Boris Johnson een tweederdemeerderheid nodig.

Johnson wil verkiezingen om daarmee de brexit-impasse te doorbreken. Labour-leider Jeremy Corbyn liet donderdag weten dat zijn partij zich zal onthouden van stemming. Hij wil eerst wachten op het antwoord van de Europese Unie op het uitstelverzoek van de datum voor de brexit.

