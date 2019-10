Nederlanders kopen meer bij Europese webshop

vrijdag 25 oktober 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben in het tweede kwartaal meer geld uitgegeven bij webshops in andere landen van de Europese Unie. In totaal gaven ze bijna een half miljard euro uit bij Europese internetwinkels buiten de landsgrenzen. Dat is een toename van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De internetverkopen bij in Nederland gevestigde winkels namen in dezelfde periode met 18 procent toe. Daarbij steeg de onlineomzet harder bij bedrijven die naast webshops ook via fysieke winkels hun producten verkopen. Zij zagen de internetverkopen met 23 procent oplopen, tegenover een stijging van 15 procent bij 'pure' webwinkels.

Het marktaandeel van Europese webwinkels binnen de Nederlandse winkelsector is nog relatief klein. Nog net geen 2 procent van de totale omzet van de detailhandel ging vorig jaar naar deze webshops, aldus het CBS.

