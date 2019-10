Corbyns Labour zal niet meewerken aan vervroegde verkiezingen

donderdag 24 oktober 2019 , 21:07

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson hoeft niet te rekenen op steun van oppositiepartij Labour als maandag in het Lagerhuis wordt gestemd over verkiezingen in december. Labour-leider Jeremy Corbyn liet donderdag weten dat zijn partij tegen zal stemmen.

Daarmee lijkt de door nederlagen geplaagde Johnson op een nieuw Waterloo af te stevenen, want hij heeft een tweederdemeerderheid nog om nieuwe verkiezingen te kunnen uitschrijven. Johnson maakte donderdag bekend dat hij die op 12 december wil houden.

Corbyn heeft steeds verklaard dat hij verkiezingen wil, maar dan moet eerst de brexit zonder deal van tafel. Dat is nu nog niet het geval. De vrees is dat als er voor verkiezingen wordt gekozen en het parlement wordt ontbonden, de premier de datum van de stembusgang naar achteren schuift. Die bevoegdheid heeft hij namelijk. In dat geval komt een brexit zonder overeenkomst, een wens van Johnson, weer in zicht.

De premier hoopte eerder nog dat hij zijn brexitdeal met de EU voor 31 oktober goedgekeurd kon krijgen. Dat lijkt inmiddels onmogelijk.

