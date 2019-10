ECB volgt nauwlettend bijeffecten lage rente

donderdag 24 oktober 2019 , 16:48

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de storende bijeffecten van de huidige zeer lage rentes scherp in de gaten. Dat zei vertrekkend preses van de centrale bank Mario Draghi in zijn laatste persconferentie. Hij voegde daaraan toe dat de ervaringen met negatieve rentes in de eurozone tot nu toe "erg positief" zijn. Hij wees daarbij vooral op de aanzwengeling van de economische activiteit.

De bijeffecten van negatieve rente verschillen volgens Draghi sterk voor uiteenlopende financiële spelers als pensioenfondsen, banken en verzekeraars. De ECB kondigde in september nog een extra renteverlaging aan, maar nam daarbij maatregelen om de pijn daarvan voor banken te verzachten. Dat laatste wijst volgens Draghi op de bereidheid in Frankfurt om ook over de nadelen van lage rentes na te denken.

Onder andere Nederlandse pensioenfondsen zitten met lage rentes in hun maag. De regels over het vermogen dat ze moeten aanhouden, zijn sterk gekoppeld aan de rente. Nu die blijft dalen, nemen hun verplichtingen alsmaar toe. Daardoor komen pensioenkortingen voor veel grote fondsen steeds dichterbij.

Zeer lage rentes zijn volgens Draghi min of meer de nieuwe realiteit. Nog een paar jaar terug koesterde hij de hoop om bij zijn afscheid de ECB te verlaten met rentes die eindelijk omhoog komen van het huidige zeer lage niveau. Dat was toen nog een realistisch scenario maar nu is er "een ander referentiekader", aldus de vertrekkende president.

Terug naar boven