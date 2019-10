EU-parlement roept op tot sancties Turkije

donderdag 24 oktober 2019 , 13:36

© Europese Unie, 2016

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement roept de lidstaten op tot sancties en visaverboden voor Turkse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de schending van mensenrechten in Noord-Syrië. In een resolutie vragen de parlementariërs ook economische sancties te overwegen tegen Turkije en handelsvoordelen voor Turkse landbouwproducten op te schorten.

Het parlement veroordeelt de Turkse militaire interventie ten sterkste, en pleit voor de instelling van een veiligheidszone in het noorden van Syrië onder toezicht van de Verenigde Naties. Het parlement verwerpt de Turkse plannen om "een zogenaamde veiligheidszone" aan de noordoostelijke grens in te stellen en vreest dat het tijdelijke staakt-het-vuren van Turkije en de Verenigde Staten kan leiden tot een "gelegaliseerde Turkse bezetting" van deze zone. Ook wijst het parlement op het gevaar van een heropleving van IS gezien de berichten over honderden ontsnapte Syriëstrijders.

De resolutie waarschuwt dat de Turkse actie een ernstige schending is van het internationaal recht, die de stabiliteit en de veiligheid van de regio ondermijnt. Het parlement verklaart zich solidair met het Koerdische volk.

