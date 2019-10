Branson: nieuw referendum houdt VK in de EU

donderdag 24 oktober 2019 , 4:11

BREXIT

LOD (ANP/RTR) - De Britse miljonair Richard Branson rekent op een nieuw referendum over de brexit. Hij is in de overtuiging dat de Britten er dan voor zullen kiezen in de EU te blijven. Dat zei de eigenaar van onder meer Virgin Records en luchtvaartmaatschappij Virgin, die op dit moment in Israël verblijft.

Een nieuw referendum behoort tot de mogelijkheden, als premier Boris Johnson er niet in slaagt zijn brexitdeal door het parlement te krijgen. "De brexitonderhandelingen hebben al enorme schade veroorzaakt bij bedrijven, de werkgelegenheid en de Britse munt", aldus Branson. "Het begint erop te lijken dat mensen steeds meer begrijpen dat ze bij het eerste referendum zijn misleid."

Volgens de controversiële zakenman zal de pond weer in waarde stijgen en zal de internationale handel weer naar het niveau van voor het eerste referendum stijgen.

