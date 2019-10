Johnson en Corbyn overleggen over brexit

woensdag 23 oktober 2019 , 14:56

Bron: Wikimedia/EU2018BG Bulgarian Presidency: Velislav Nikolov

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft met de leider van de grootste oppositiepartij overlegd over de verdere behandeling van zijn brexitwetgeving in het Lagerhuis. Het gesprek leidde niet tot een doorbraak, bericht The Guardian. Wel zou Labourleider Jeremy Corbyn hebben bevestigd dat hij bereid is onder voorwaarden verkiezingen te steunen.

Johnson en de oppositie zijn het niet eens over het tempo waarin de premier zijn overeenkomst met de EU door het Lagerhuis wil loodsen. Parlementariërs gaven dinsdagavond voorlopige goedkeuring aan de nieuwe brexitwetgeving, maar stemden vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die 'withdrawal agreement bill' snel af te ronden.

De uitkomst van die stemming was een grote tegenvaller voor Johnson. Hij wilde zijn deal snel laten goedkeuren zodat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU kan verlaten. Tegenstanders in het Lagerhuis wilden echter meer tijd om de complexe brexitwetgeving goed te kunnen behandelen.

De twee hoofdrolspelers troffen elkaar woensdag. Labourleider Corbyn, de premier en topmedewerkers overlegden in het kantoor van Johnson in het parlementsgebouw. Een woordvoerder van Labour zei naderhand dat Corbyn daar opnieuw voorstelde tot een "redelijk tijdspad" te komen voor de behandeling van de wetgeving.

Corbyn zou ook hebben gezegd dat hij bereid is nieuwe verkiezingen te steunen als het gevaar op een brexit zonder deal is geweken. Het Verenigd Koninkrijk moet in principe over 8 dagen de EU verlaten. Johnson heeft weliswaar met tegenzin om uitstel van die deadline gevraagd, maar daar moeten de EU-lidstaten ook nog mee instemmen.

Het uitschrijven van vervroegde verkiezingen vereist de steun van twee derde van het Lagerhuis. Dat betekent dat Johnson daar steun van de oppositie voor nodig zou hebben. Een nieuwe stembusgang zou een manier kunnen zijn om de impasse rond de brexit te doorbreken.

Een bron rond de regering haalde na het overleg uit naar de Labourleider. Die zou alleen aansturen op "meer uitstel" en volgend jaar willen gebruiken om "referenda te houden".

