Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit

woensdag 23 oktober 2019 , 12:21

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement vindt dat de EU-regeringsleiders het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot 31 januari moeten accepteren. David Sassoli sluit zich daarmee aan bij het advies van EU-president Donald Tusk aan de leiders.

"Dit uitstel staat het Verenigd Koninkrijk toe zijn positie te verhelderen, en het Europees Parlement om zijn rol te vervullen", zegt Sassoli in een verklaring. Het EU-parlement behandelt het brexitakkoord pas als het aan de Britse kant is geratificeerd. Het Lagerhuis heeft daar echter meer tijd voor nodig, zodat de geplande vertrekdatum van 31 oktober niet langer haalbaar lijkt.

Volgens Tusk is het niet nodig dat de regeringsleiders bijeenkomen om het uitstelverzoek te honoreren. De EU-ambassadeurs van de lidstaten komen later op de dag bijeen om de ontstane situatie te bespreken.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten een verzoek tot verlenging "serieus te zullen bekijken als daar goede reden voor is. Dat proces is nu gaande". Over hoe lang zo'n uitstel moet duren, wil hij niets zeggen.

